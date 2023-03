Magenta: si accorge dei ladri e dà l'allarme. Furto in casa sventato da un passante

In campo i carabinieri di Magenta

Magenta - Ladri nel quartiere nord di Magenta. Questa volta è andata male ad una banda che aveva pianificato di introdursi in un’abitazione nei pressi della stazione ferroviaria. L’altro giorno tre uomini di giovane età, nordafricani, avevano preso di mira una casa. Fortunatamente, prima che riuscissero ad entrare, sono stati notati da un cittadino che ha dato immediatamente l’allarme. I tre, ormai scoperti, hanno mollato il colpo e si sono dati alla fuga cercando di far perdere le tracce. L’intervento dei carabinieri della stazione di Magenta è stato tempestivo. Sono intervenuti in viale Piemonte, nei pressi dell’ex stabilimento della Novaceta, con tre pattuglie. E sono riusciti a bloccare due dei tre fuggitivi.

Non c’erano gli estremi per arrestarli in flagranza di reato, ma sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria per tentato furto. Uno di loro si è leggermente ferito mentre scappava a piedi. È stato allertato il soccorso sanitario giunto a Magenta con un’ambulanza che ha accompagnato il giovane, con il codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli per le medicazioni del caso. I due sono stati accompagnati in caserma per completare le procedure di identificazione.

Hanno un’età compresa tra i 23 e i trent’anni. I militari hanno continuato a setacciare la zona attorno alla stazione ferroviaria, nella zona nord della città, in cerca del terzo complice che è riuscito a dileguarsi. Fondamentale, per il tempestivo intervento dei carabinieri, si è rivelata la collaborazione di un cittadino. Che, avendo notato qualcuno che si stava introducendo in una casa, non ha esitato e ha fornito utili indicazioni ai militari dell’Arma.