Magenta, amianto alla elementare di Pontevecchio: il conto si fa più salato

Magenta, 20 giugno 2023 - Era stata chiusa il marzo scorso perché durante lavori di manutenzione era stato trovato dell’amianto nelle piastrelle del seminterrato. La scuola elementare di Pontevecchio adesso dovrà necessariamente essere sistemata. Dall'amministrazione comunale arrivano i primi segnali a tre mesi dalla chiusura dello stabile: "Il 5 maggio abbiamo ricevuto il report definitivo della situazione: si pensava di dover intervenire su 300 mq di piastrelle per una spesa di circa 100mila euro e invece siamo passati a 1700 mq ad un costo previsto di 255mila euro. La bella notizia è che nell’aria non c’era nessuna microfibra di amianto. Una volta avuto le metrature esatte abbiamo aspettato il benestare di Ats e preparato tutta la documentazione necessaria per la gara di appalto”.

“Ora dovremo svuotare le scuole degli arredi e il laboratorio d’informatica e robotica. Quest’ultimo sarà affidato a persone specializzate e chiederemo anche la consulenza della direzione didattica". I lavori finiranno verso la fine di dicembre. Nel 2024 la scuola tornerà a disposizione degli alunni. Giovedì scorso il Pd di Magenta, aveva organizzato un flash-mob di fronte ai cancelli delle scuole per protestare sulla mancanza d’informazione da parte dell’amministrazione comunale.