La destra milanese piange Donatella Servello, vedova di Franco

Magenta (Milano) - La destra milanese piange la scomparsa di Donatella Servello, moglie di Franco Servello, politico italiano legato al Movimento Sociale Italiano e ad Alleanza Nazionale, parlamentare di lungo corso alla Camera e al Senato. “La morte di Donatella Servello, avvenuta domenica, rappresenta un grave lutto per la destra politica milanese ed italiana. A fianco del marito, Franco Servello, la signora Donatella – seppur dietro le quinte – diede sempre il suo contributo durante gli anni più difficili per il Msi e la sua comunità politica: Donatella e Franco Servello passarono dai giorni drammatici dell’omicidio di Sergio Ramelli agli anni della violenza politica e del terrorismo. Poi la nascita di Alleanza Nazionale e la Destra di Governo, con Franco Servello che fu eletto deputato e senatore per 46 anni, 36 dei quali nel collegio Milano Pavia e gli ultimi 10 da senatore del collegio Magenta-Abbiategrasso-Castano Primo, dove si distinse per la continua ed instancabile presenza sul territorio. In tutti quegli anni la signora Donatella fu presente, attiva ed entusiasta, senza fare mai mancare il suo appoggio e la sua capacità anche organizzativa nel corso di eventi, manifestazioni ed attività politiche. Nove anni dopo la morte di Franco Servello, voglio pensare che oggi si siano ritrovati. Tutti noi di Fratelli d’Italia, partito le cui radici rimandano alla storia della Destra ed al coraggio di uomini e donne come Franco e Donatella Servello, rivolgiamo loro un pensiero ed una preghiera”. Lo dichiara Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia.