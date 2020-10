Magenta (Milano), 14 ottobre 2020. «Una autentica boccata d’ossigeno per il commercio cittadino, ma anche la possibilità di studiare meglio e più a fondo le criticità di questo contesto in questa fase post Covid». Così il sindaco Chiara Calati ieri pomeriggio nell’introdurre la conferenza dedicata ai Distretti del commercio, con la prima premialità di 100mila euro già assegnata da Regione Lombardia. Nella fattispecie il plafond sarà distribuito tra chi ha eseguito interventi di ristrutturazione della propria attività, oltre che investimenti nell’ottica di riapertura post Covid. Si tratta, in ogni caso, di un vasto paniere di azioni comprese e adeguatamente giustificate effettuate tra il 5 maggio e il 16 novembre, data appunto di chiusura del bando. Nel complesso potranno presentare domande chi ha effettuato spese, ovviamente dimostrate da un minimo di 1.000 euro con la possibilità di avere un rimborso massimo di 2.500 euro (ossia il 50% di 5.000 euro). Ma l’iter per il Distretto e conseguentemente l’adesione al bando ha consentito, grazie all’opera di Confcommercio di scattare una istantanea importante sullo «stato dell’arte» del commercio in città. «Abbiamo distribuito – ha aggiunto Calati – un questionario al quale hanno risposto circa l’80% del campione interessato. Ne sono emerse risposte importanti: per l’80% degli interpellati la priorità è il sostegno del rilancio delle loro attività, per il 40% promuovere servizi comuni, quindi per il 30% incentivare investimenti in materia di sicurezza».

Nota bene, il bando di Regione Lombardia si compone anche di una seconda parte destinata alla riqualificazione urbana. «Qui come Amministrazione – ha proseguito il sindaco – abbiamo inserito il secondo lotto di via Garibaldi, con la possibilità di una copertura massima del 30% della spesa stimata». In soldoni, si tratta di altri 60 mila euro che a Palazzo Formenti c’è una certa fiducia di portare a casa. Così come i restanti 4. 320 euro che andrebbero destinati ad iniziative d’intrattenimento per il mondo del commercio (Covid permettendo…). «Il nostro obiettivo – ha concluso il sindaco – è quello di cogliere tutte le opportunità di crescita. E’ senz’altro questo è un altro traguardo raggiunto». Traguardo prezioso se si pensa che in città mediamente le attività commerciali, di servizi, di artigianato e terziario dichiarano finora una perdita di fatturato tra il 50 e il 60% dall’inizio dell’anno con ben 16 imprese cessate a causa della pandemia.

Soddisfazione per il risultato centrato è stata espressa anche dal presidente della Confcommercio Magenta Castano Primo Luigi Alemani: «Siamo arrivati al dunque, adesso sarebbe importante estendere dal punto di vista territoriale il Distretto fuori dal centro storico coinvolgendo anche le periferie. In questo modo potremmo dare un mano anche alle altre attività produttive. Questo comunque è un primo prezioso tassello da cui muoverci» ha puntualizzato. L’assessore al Commercio Laura Cattaneo si è soffermata sulla possibilità di sostenere bar e altre attività commerciali con la possibilità di proseguire anche nel periodo autunnale invernale, la fortuna esperienza dei dehors all’aperto, in questo caso, va da sé, riscaldata. In chiosa il Segretario Ganzebi: «Questa emergenzialità ci ha permesso di comprendere appieno il valore della rete dei negozi di vicinato; è questa infatti la vera anima del Distretto».