Magenta, 350 persone unite dalla Fratellanza in una storica cena

Oltre 350 persone, metà musulmani e metà cristiani, si sono ritrovate l’altra sera alla tensostruttura di Magenta per la cena della fratellanza. La prima volta nella storia della città. L’invito è stato lanciato dai primi e accolto con gioia da don Giuseppe Marinoni. Un momento durante il quale il parroco, il sindaco Luca Del Gobbo e Munib Ashfaq per la Comunità musulmana hanno firmato il documento sulla fratellanza che ricalca quello siglato da Papa Francesco e dal Grande Imam Al Azhar Ahmad Al Tayyeb ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019.

"Oggi vogliamo camminare tutti insieme non solo per essere amici e fratelli, ma per fare qualcosa per il bene del mondo e della nostra città – ha detto don Giuseppe – I passi che dovremo compiere insieme sono scritti nel documento che stiamo per firmare. La collaborazione comune come condotta da tenere e la conoscenza reciproca come metodo da seguire. Noi ci crediamo".

Il sindaco Luca Del Gobbo ha citato l’amicizia che lo lega a Munib e ad altri componenti della comunità musulmana di Magenta. "Io rimango quello che sono, con la mia storia e la mia religione – ha precisato il sindaco – E lui rimane quello che è, con la sua storia e la sua religione. Nessuno dei due, per incontrarsi, ha dovuto rinunciare a quello che è. Oggi abbiamo una Magenta con tante persone che mantengono le proprie radici e si incontrano per costruire una mentalità nuova". E lo stesso Munib ha ricordato come, nei momenti di sconforto, fu l’incontro con don Giuseppe a rappresentare una luce: "Mi disse che avremmo dovuto lavorare con pazienza e costanza mano nella mano per il bene comune", ricorda.

M.G.