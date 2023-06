Madre all’estero con la figlia Rintracciata in Costa Rica

di Daniele De Salvo

Mamma Annalisa è stata localizzata e rintracciata e con lei è stata ritrovata anche la piccola Cora. Contro il genitore i magistrati italiani hanno avviato una rogatoria internazionale per sottrazione di minore. Mamma Annalisa Lucifero, mamma single di quarant’anni, agli inizi di marzo 2022, è infatti scappata da Olgiate Molgora dove abitava, trascinando via con sé anche Cora, la figlia di dieci anni, senza dire né chiedere nulla a nessuno, nemmeno all’ex marito e padre della bambina che risiede a Somma Lombardo.

Probabilmente aveva paura che presto le sarebbe stata sottratta pure Cora per affidarla proprio al padre, come successo per i due fratelli maggiori. Mamma e figlia si trovano entrambe in Costa Rica: si sapeva già che erano partite alla volta dello Stato centramericano con un volo con scalo in Spagna, senza tuttavia conoscerne il luogo preciso. Nelle scorse settimane invece gli inquirenti che stanno indagando sulla loro scomparsa sono riusciti a individuare il paese dove si sono nascoste. Tramite gli investigatori costaricani sarebbero pure state già in qualche modo sentite. "Stanno bene entrambe e Cora è parsa serena", assicurano gli investigatori. Cora vorrebbe però poter tornare a casa, da suo papà e dai suoi fratelli di 13 e 15 anni che vivono a Somma Lombardo appunto e che la madre non le ha neppure permesso di salutare, come non le ha nemmeno dato modo di vedere per un’ultima volta i suoi compagni di scuola né d’oratorio.

Annalisa, dopo un prolungato silenzio, avrebbe almeno concesso a Cora poter parlare con il papà, i fratelli e pure la nonna tramite videochiamate periodiche. In Italia è stato avviato un procedimento giudiziario penale nei confronti della madre, a cui è stato intimato di rientrare in patria con la figlia: lei però non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Per questo è stata avviata una rogatoria internazionale, a cui potrebbe seguire un’istanza di estradizione, che tuttavia potrebbe essere respinta, poiché non ci sono accordi bilaterali sulla tutela di minori tra Italia e Costa Rica.