Legnano, 20 ottobre 2018 - Al luna park non si potranno vendere per asporto o consumo sul posto alcolici con gradazione superiore ai 21 gradi. Lo ha deciso la Giunta con un’ordinanza in vigore dal 20 ottobre al 18 novembre, periodo nel quale sarà presente il luna park in piazza Primo maggio. Tutto allo scopo di tutelare decoro, tranquillità e sicurezza nei pressi del luogo in cui si svolge la manifestazione. Tutte le bevande da asporto dovranno essere vendute unicamente in bicchieri di plastica. La cessazione delle attività del luna park è fissato a mezzanotte. In occasione della Fiera del Primo novembre i divieti relativi agli alcolici si estenderanno alle attività di somministrazione, di commercio su area pubblica con somministrazione, artigianali e commerciali di generi alimentari di viale Gorizia, viale Toselli e via per San Giorgio su Legnano. L’inosservanza comporta una sanzione di 300 euro.

© Riproduzione riservata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.