Luci su Big Bang Fest. È l’ora di scatenarsi. Al parco di Nerviano la musica batte forte

Tutto pronto per l’11ª edizione del Big Bang Music Fest di Nerviano, il celebre festival di musica live a ingresso gratuito, organizzato dall’associazione culturale Giovaninervianesi.it nel parco comunale di viale Papa Giovanni XXIII. L’evento inizierà oggi con concerti e altre attività fino al 2 giugno. Il programma prevede per questa sera Bandabardò & Cisco (ex cantante dei Modena City Ramblers) con l’Ultimo Tango Tour, Matrioska, e un artista segreto da annunciare. Domani: Cor Veleno con il Fuoco Sacro Tour, Kaos & DJ Craim con il Fastidioso Tour, Egreen e Arem. Venerdì 31 maggio: Officina della Camomilla con il Dreamcore Summer Tour, un artista segreto da annunciare, Claudym e Cactus.

Sabato: Merk & Kremont, Sam e Stuck. Domenica 2 giugno: Serena Brancale con il Baccalà Tour e un artista segreto da annunciare. I concerti inizieranno alle 20.15 ogni sera e, dopo ogni esibizione, la musica continuerà con DJ set a tema. Sabato e domenica l’evento aprirà già dalle 11 del mattino con diverse attività per bambini, famiglie, sportivi e cittadini, comprese esposizioni di auto d’epoca, tornei di volley, gonfiabili, bancarelle d’artigianato e punti informativi delle associazioni locali. Domenica si terrà il noto incontro di auto d’epoca "Il raduno preferito" promosso da Ruote Quadre Nerviano. Il raduno è gratuito e aperto a tutte le auto con almeno 30 anni di età. Il punto di ritrovo sarà riservato agli iscritti, e dalle 10.30 il gruppo si trasferirà in piccoli gruppi verso l’area di viale Giovanni XXIII, dove proseguirà l’esposizione delle auto fino alle 16.30. Durante la giornata, verranno organizzate attività per coinvolgere i partecipanti e i numerosi visitatori del raduno.

"La nostra voglia di regalare a Nerviano cinque giorni indimenticabili è sempre la stessa, e il nostro entusiasmo aumenta di giorno in giorno ora che ci avviciniamo alla undicesima edizione – sottolineano i Giovani Nervianesi -. Desideriamo creare uno spazio nel quale le persone possano stare bene, insieme, grazie alla musica dal vivo e all’arte che ogni anno proponiamo. Questo è il Big Bang Music Fest: una manifestazione musicale, cinque giorni di concerti, un’esperienza da vivere".