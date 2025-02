Lotta alla ludopatia, il Lions di Parabiago apre un nuovo sportello a Villa Corvini

Parabiago (Milano), 10 febbraio 2025 - Il Lions Club Maggiolini di Parabiago apre un nuovo sportello di supporto nella lotta alla ludopatia.

Il Lions Club Maggiolini ha avviato una nuova iniziativa di volontariato con l’obiettivo di combattere la ludopatia, offrendo un servizio di supporto per chi è affetto da dipendenza da gioco d’azzardo. Lo sportello, che sarà attivo presso gli spazi di Villa Corvini, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera affrontare questa problematica in modo anonimo e gratuito.

A partire dal 20 febbraio e fino ad aprile, ogni giovedì dalle 16 alle 18, i cittadini potranno accedere a questo sportello situato al piano terra di Villa Corvini (via Santa Maria, 27). Durante queste due ore di ricevimento, saranno organizzati incontri individuali e familiari, pensati per aiutare a contrastare i danni del gioco d’azzardo e le sue ripercussioni socio-economiche. Gli incontri saranno completamente gratuiti e riservati a coloro che desiderano chiedere aiuto per se stessi o per i propri familiari.

Il progetto è stato ideato dal Lions Club Giuseppe Maggiolini con il contributo delle esperte Counselor gestaltico Michela Pirola e Tiziana Macchi, che hanno messo a disposizione la loro esperienza per affrontare la dipendenza da gioco e le problematiche connesse. Il programma ha l'obiettivo di supportare i ludopatici e i loro familiari, aiutandoli a ritrovare il proprio equilibrio e tornare a una vita quotidiana normale, priva di scossoni causati dalla dipendenza.

Come spiegato durante la presentazione del progetto, il giocatore patologico spesso perde il contatto con la realtà, rifugiandosi in un mondo fittizio che lo schiaccia sempre di più. È importante sottolineare che la ludopatia non riguarda solo il gioco d'azzardo, ma include anche dipendenze da giochi elettronici, acquisti compulsivi online, l’abuso dei social network e l'accesso ai contenuti pornografici sul web. In questo progetto sono coinvolti anche l'ASST Ovest Milanese, che si occuperà di gestire eventuali casi critici e il Comune di Parabiago, che ha mostrato il proprio supporto e ha ringraziato tutte le figure coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa.

Per ricevere informazioni o per prenotare un incontro, è possibile contattare il numero 3484758912. Il Lions Club Maggiolini invita la comunità a non esitare a chiedere aiuto, promuovendo un progetto che intende fare la differenza per chi lotta contro questa difficile dipendenza.