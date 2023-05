Lotta allo spaccio di droga nei boschi Smantellato un altro bivacco dei pusher

Un’area boschiva di Castano Primo, dove veniva effettuata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata smantellata dalla Polizia locale di Castano Primo. L’attività di osservazione era cominciata da diversi giorni poiché si notava un via vai sospetto di persone e si è conclusa con un blitz. L’area di spaccio veniva monitorata a vista da apposite sentinelle e, all’interno, c’erano tavolini, sedie, una tettoia per ripararsi dall’acqua, panchine e un rudimentale focolare per accendersi un fuoco nelle giornate più fredde. C’erano anche residui di imballaggi per il confezionamento dello stupefacente e rifiuti di vario genere lasciati dai pusher. Partite le operazioni di bonifica gli agenti hanno notato un uomo, spuntare dalla vegetazione, e dirigersi proprio verso l’area dello spaccio. Inizialmente pensavano si trattasse di un membro dell’organizzazione. Era, in realtà, un consumatore. L’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. È stato trasferito negli uffici del comando dove gli è stato sequestrato lo stupefacente e contestate le relative violazioni. Quella dell’Altomilanese è una zona da parecchio tempo presa di mira dai pusher e lo dimostrano le sentenze del tribunale di Busto Arsizio che hanno inflitto parecchi anni di reclusione a una raffica di persone dedite allo spaccio. G.M.