Lotta al racket e all’usura. Comune e “Libera“ alleati

Contro l’usura, contro il racket delle estorsioni, contro le mafie. Con quello che non vuole essere solo uno slogan: "Da roccaforte della ‘ndrangheta poi smantellata dalla Direzione distrettuale antimafia e oggi roccaforte della ribellione a ogni tipo di violenza criminale in favore della legalità". A Lonate, nella sala del Consiglio comunale, è stato firmato un Protocollo d’intesa tra il Comune di Lonate, con il sindaco Elena Carraro, e l’Associazione nazionale antiracket e antiusura Sos Italia Libera, rappresentata dal fondatore e presidente Paolo Bocedi. Erano presenti anche Riccardo De Corato, componente della Commissione parlamentare Antimafia, Monica Forte, presidente onorario di Sos Italia Libera, già presidente della Commissione speciale Antimafia della Regione Lombardia, e per l’amministrazione comunale, oltre al sindaco, il vice sindaco Andrea Colombo e l’assessore alla Sicurezza Gennaro Portogallo.

Sono giunti un messaggio da Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, e un telegramma da Nando Dalla Chiesa. Il Protocollo prevede, tra l’altro, la promozione di iniziative di contrasto al racket e all’usura, la progettazione di campagne informative per la diffusione della cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro, il monitoraggio dei fenomeni del racket e dell’usura, la promozione di attività di studio, di ricerca e formazione.

Nel corso dell’incontro è stata data notizia di una intercettazione nella quale un personaggio che si ritiene legato all’organizzazione di Castelvetrano che fu di Matteo Messina Denaro, dice, parlando di Bocedi: "lo mettono su dentro un fusto della benzina". "Non conosco – dice Paolo Bocedi – questo personaggio e neppure voglio sapere chi sia. Mi affido alla coordinatrice della Dda di Milano, Alessandra Dolci, all’Arma dei carabinieri, al professor Dalla Chiesa. È invece importante rinnovare l’appello a chiunque si trovi in difficoltà perché si rivolga a Sos Italia Libera, un’associazione riconosciuta dal ministero dell’Interno. Il nostro numero nazionale è 0284960912, la nostra sede a Milano è in viale Monza 101, in un immobile confiscato alla mafia. Oggi c’è bisogno di normalità e di legalità". Al termine dell’incontro numerosi studenti delle scuole superiori hanno chiesto a Bocedi di organizzare con il Comune, a gennaio, una Giornata della Legalità.