Lotta ai tumori cutanei, visite dermatologiche gratuite con Adiva

Una campagna di prevenzione gratuita dei tumori cutanei, riservata ai sanvittoresi di età compresa fra i 45 e i 55 anni. La propone l’amministrazione, guidata da Daniela Rossi, in collaborazione con Adiva, Associazione Altomilanese di diagnostica vascolare, Fondazione Ticino Olona e Croce azzurra. Si svolgerà dall’8 al 12 aprile: le visite dermatologiche saranno effettuate negli ambulatori di via Divisione sfrorzesca angolo via Don Magni (scuola elementare). Per prenotazioni si può chiamare la Croce azzurra, a partire da martedì 2, al numero 0331.422573. Un’occasione da prendere al volo, considerati i tempi di attesa del Servizio sanitario nazionale per una visita dermatologica. Sempre in singergia con l’Associazione altomilanese di diagnostica vascolare, il Comune aveva effettuato nei mesi scorsi uno screening gratuito volto a prevenire l’ictus cerebrale, attraverso indagine ecodoppler delle carotidi. Buona la partecipazione dei cittadini: 424, di cui 242 donne e 182 uomini, fra i 60 e i 75 anni, che non avevano mai eseguito tale indagine, importante specialmente per chi presenta uno o più fattori di rischio quali fumo, ipertensione, diabete, obesità, colesterolo alto.

I risultati: 265 sono i sanvittoresi sani, 125 presentano una stenosi (restringimento) carotidea fra 20-40%, 28 una stenosi fra 40-60%. Infine 6 hanno una stenosi maggiore del 60%.

"I cittadini con stenosi modesta (20-40%) sono invitati a modificare stili di vita e a ripetere indagine ecodoppler dopo lungo periodo (5 anni) – commenta il presidente di Aviva, Piermarco Locati –. Per i cittadini con stenosi tra 40-60% è consigliabile una terapia medica e controlli più ravvicinati; quelli con stenosi maggiore del 60% sono già stati operati o in attesa di intervento. Si conferma l’importanza dello screening su persone asintomatiche a rischio di gravi malattie invalidanti. Grazie all’amministrazione per la sensibilità".

Silvia Vignati