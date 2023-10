L’Oratorio delle Castellane sceglie la sua Gran Dama

L’Oratorio delle Castellane ha eletto la nuova Gran Dama di Grazia Magistrale: Gaia Sansottera. Al castello Visconteo di Legnano, nella suggestiva cornice della sala del Cenobio, si è tenuta l’annuale assemblea dell’Oratorio delle Castellane con l’obiettivo di eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio direttivo. A fare gli onori di casa, la Gran Dama di Grazia Magistrale Valentina Raimondi, insieme alla sua vice Vanja Ardo, le consigliere, la tesoriera e la segretaria. Nell’occasione, è stato esposto il bilancio per il biennio appena concluso ed illustrati gli obiettivi raggiunti. Infine, con un caloroso applauso è stata eletta all’unanimità la nuova Gran Dama di Grazia Magistrale: Gaia Sansottera per il biennio a venire. Con orgoglio ed emozione, la nuova Gran Dama ha scelto il suo direttivo: vice Gran Dama di Grazia Magistrale Sara Caccia, consigliere Carolina Borsani e Martina Roveda, tesoriera Patrizia Marra, sottolineando che insieme cercheranno di portare avanti il loro mandato nel miglior modo possibile confidando nell’appoggio e nello spirito d’iniziativa delle altre castellane non reggenti e continuando la collaborazione con il mondo Palio.