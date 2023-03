L’opposizione firma compatta: una commissione sul Pgt decaduto

Ci volevano le scelte messe in campo dall’amministrazione comunale per ricompattare un’opposizione mai coesa e raramente allineata su posizioni condivise: proprio sulla richiesta, inusuale, di una commissione interamente dedicata alla situazione dell’urbanistica in città, infatti, tutti i consiglieri comunali dei partiti di opposizione (compreso Federico Amadei, ex Pd e ora Gruppo misto) si sono mossi nella stessa direzione e hanno trovato un accordo.

Così, con le firme dei dieci consiglieri, la richiesta di convocazione della commissione Città Futura è stata protocollata e avrà come obiettivo discutere cause, effetti e responsabilità della decadenza del documento di piano del Pgt; la mancata approvazione dei documenti di inquadramento generale degli ambiti di trasformazione e la perdita erariale per il minor incasso dell’Imu riguardante le aree degli ambiti di trasformazione divenute “zone bianche“.

"Le conseguenze derivanti dall’inerzia della Giunta Radice sono pesanti – è la motivazione portata al documento da Franco Brumana, Movimento dei cittadini – perché gli ambiti di trasformazione che comprendono le più importanti aree dismesse e che hanno un valore strategico enorme per le loro dimensioni e per la loro ubicazione, resteranno bloccati finché non sarà approvato, con una procedura molto lunga e complessa, il nuovo Pgt".

P.G.