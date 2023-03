Lo sgarro alla rotonda e poi la lite stradale: botte a quarantenne

Da una mancata precedenza si è scatenata una lite stradale con un 43enne che è dovuto a ricorrere alle cure mediche. Tutto è iniziato da uno sgarro alla rotonda di via Miola dove è nata la lite tra un 35enne italiano e un 43enne di origine marocchina. Si è arrivati ad una vera e propria colluttazione che ha fatto accorrere i militari chiamati dai residenti. Riportando la calma i carabinieri hanno identificato i due uomini scoprendo che il 35enne era al volante malgrado avesse la patente sospesa. E’ anche stato sottoposto al test con l’etilometro ed è risultato che aveva bevuto oltre il limite consentito per mettersi al volante. Il 43enne è stato portato al pronto soccorso dove gli sono state medicate contusioni guaribili in 7 giorni.