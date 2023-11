Lo sciopero al Bramante. Impegno dell’ex Provincia: "Via ai lavori nel 2024"

Città Metropolitana è consapevole dei problemi esternati l’altra mattina dagli studenti del liceo scientifico Bramante di Magenta. Uno sciopero per sensibilizzare le istituzioni sul fatto che l’edificio è vecchio, risale infatti agli anni ’80, e non è mai stato sottoposto a una manutenzione adeguata. Cosa che, nel tempo, ha causato infiltrazioni, crolli di controsoffitti, finestre rotte e termosifoni che, qualora funzionanti, emettono un rumore assordante e alquanto sinistro. Città Metropolitana si scusa con i giovani perché studiare in un ambiente difficoltoso non rende la vita facile. Ma l’intenzione di risolvere i problemi c’è. Il Liceo Bramante è stato inserito nel piano delle opere per il 2024 per i lavori urgenti alle coperture. Per quanto concerne l’impianto di riscaldamento è stato chiesto alla ditta competente di attivarsi il prima possibile per risolvere la problematica relativa al rumore. Il problema è stato individuato e la cosa fa ben sperare. Nel piano delle opere, per il solo Bramante, ci sono due milioni di euro come risorse del post Covid. Mentre la copertura a vetro avrà un costo di 250mila euro. Città Metropolitana vive di trasferimenti statali e non ha a disposizione risorse proprie nemmeno per la manutenzione ordinaria o straordinaria. E, senza soldi, si potranno fare soltanto misure tampone che risolvono il problema solo temporaneamente, ma non di certo nel lungo tempo.

I tecnici torneranno al Bramante la prossima settimana per le infiltrazioni in palestra, nel corpo centrale e nell’aula di chimica. "Serve un intervento da parte del Governo – commenta il vicesindaco di Città Metropolitana Francesco Vassallo – perché in base alle nostre proiezioni in futuro avremo sempre minori risorse a disposizione. Abbiamo molto lavoro davanti e grazie anche alle opportunità offerte dal Pnrr sono certo che riusciremo a procedere nella giusta direzione". Il disagio è comune un po’ a tutte le scuole dell’hinterland. "La sicurezza nelle scuole – aggiunge il consigliere Roberto Maviglia - e il dialogo con gli studenti, i genitori e i professori sono le nostre priorità. Abbiamo inoltre un progetto finalizzato al raggiungimento di una manutenzione predittiva per le nostre 158 scuole, ma per realizzarlo serve una riforma del sistema delle autonomie locali che dia alla Città Metropolitana di Milano risorse certe e adeguate".