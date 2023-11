Lo scalo recupera quota con i cinesi, si alzano le barricate su cargo city

Le due facce di Malpensa, da una parte lo scalo in costante recupero di traffico, ormai vicino ai volumi preCovid, dall’altra la preoccupazione di comitati e associazioni ambientaliste di nuovo mobilitati contro lo sviluppo di cargo city al di fuori del sedime aeroportuale per tutelare la brughiera. Dunque l’aeroporto continua a crescere e si rafforzano i collegamenti con la Cina, il secondo mercato dopo il Nord America, con 32 voli settimanali, e rotte su sette delle più importanti città cinesi. Nei giorni scorsi nello scalo due eventi, l’inaugurazione di un desk informativo, "Welcome to Italy", dedicato ai passeggeri cinesi in arrivo in Italia e quella di un nuovo collegamento con la Cina, destinazione la città di Zhengzhou, effettuato dalla compagnia cinese Juneyao Airlines.

Ma da alcuni giorni a far discutere è l’approvazione alla Camera del decreto legge Aria in cui è stato inserito il provvedimento per sbloccare l’ampliamento di cargo city fuori dal sedime, sviluppo nell’ambito del Masterplan 2035 in precedenza limitato dal Ministero dell’Ambiente, tenuto conto del parere della Commissione VIA, all’interno del perimetro aeroportuale. Contro la decisione hanno preso posizione comitati e associazioni ambientaliste che si ritroveranno domani nella frazione di Tornavento, a Lonate Pozzolo, in presidio dalle 10 alle 17 all’ex dogana austroungarica che sarà raggiunta in bicicletta anche da due gruppi di cittadinii, in partenza da Nosate e da Gallarate.

"Una irricevibile decisione sostenuta dal Governo ci costringe a riaprire una vertenza su cui siamo determinati a perseguire tutte le strade legali a tutela dell’ambiente e dei diritti", dice Barbara Meggetto (nella foto), presidente di Legambiente Lombardia. "Arriveremo fino alla Corte di Giustizia Europea, affinché non sia distrutto uno degli habitat lombardi più preziosi, tutelato dal Parco del Ticino fin dalla sua fondazione. Non si protegge il territorio con colpi di mano parlamentari, ma sviluppando progetti di qualità che dialoghino con il territorio e le sue vulnerabilità". R.F.