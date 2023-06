Lite tra stranieri al cimitero Il custode chiama il 112 Fuggono tutti i contendenti

Una violenta lite ha coinvolto alcuni stranieri e il personale che gestisce il camposanto principale. È ancora tutto da ricostruire quanto accaduto l’altro pomeriggio intorno alle 16 al cimitero di via Milano, da dove sono arrivate diverse chiamate alle forze dell’ordine per una violenta lite. Secondo i testimoni ci sarebbe stata un’animata discussione che ha coinvolto alcuni stranieri. Il custode ha cercato di dividere i contendenti e ha dato l’allarme ai militari della stazione cittadina. È bastato sentire l’uomo e alcuni presenti chiamare carabinieri e polizia locale per mettere in fuga i contendenti. Non è la prima volta che nel cimitero di via Milano si verificano episodi movimentati, soprattutto legati ai senza fissa dimora.