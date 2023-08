Lite nel locale degenera Feriti anche due agenti

Doveva essere una tranquilla serata d’estate da passare bevendo qualcosa, è degenerata in una lite che ha richiesto l’intervento della Volante del commissariato. È quanto successo domenica sera, intorno alle sette e mezza, all’interno di un locale di via XXIX Maggio. Dove un’accesa discussione, complice i fumi dell’alcol, si trasforma in una colluttazione. Protagonista un italiano di 52 anni. Poi raggiunto in via Mazzini, a pochi metri dal locale dove tutto è nato, dal gruppo con cui ha litigato all’interno del bar, e che inizia a picchiarlo. Quando arriva la Volante, gli agenti a fatica separano i contendenti, e sono colpiti anch’essi con calci e pugni. Due di loro dovranno ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, e riceveranno dieci giorni di prognosi. Ferito anche il cinquantenne – completamente fuori di sé, a petto nudo e armato di coltello – indagato per possesso di oggetti atti ad offendere e multato per ubriachezza. Il coltello gli viene sequestrato. Ricercato il gruppo che si è dato alla fuga.