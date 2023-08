Legnano, violenta lite per motivi di lavoro: spunta un coltello, 3 feriti

Legnano (Milano) - Una lite per motivi di lavoro degenera e spunta anche un coltello. Accade a Legnano in via Roma, nei giardinetti di piazza Trento e Trieste.

Erano le 19.30 quando il responsabile di un’agenzia assicurativa di 45 anni e un suo dipendente di 30, si sono trovati per chiarire alcune questione d lavoro iniziando un violento alterco. Il dipendente ha coinvolto nella lite anche il padre. L’uomo, 71 anni, è arrivato sul posto con in mano un coltellino: ne è nata una breve colluttazione con il responsabile dell’agenzia, che è riuscito a disarmare l’anziano, ma si è ferito.

Il bilancio alla fine è stato di tre uomini feriti, di cui due trasportati al pronto soccorso, e di una denuncia per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Legnano e un’ambulanza della croce rossa. I militari hanno sedato la lite e denunciato il 71enne per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Il personale del 118 ha invece medicato sul posto il 45enne che aveva rimediato una lieve ferita a un dito e trasportato all’ospedale in codice verde padre e figlio per varie contusioni.