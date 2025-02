Lite in treno a Canegrate. Era una tentata rapina

Altro che lite tra due viaggiatori, passati dalla parole alle mani: l’episodio segnalato qualche giorno fa alla stazione di Canegrate e che sembrava un alterco iniziato sui vagoni ferroviari era invece, con tutta probabilità, un tentativo di rapina finito male per la reazione del rapinato. Il 25 gennaio, infatti, i carabinieri erano stati chiamati a intervenire in stazione dove gli agenti della Polfer non erano riusciti a risolvere una colluttazione iniziata sul convoglio. Per motivi allora ignoti due giovani, un albanese e un nordafricano, avevano iniziato a litigare mentre si trovavano sullo stesso treno e la lite si era trasformata in confronto fisico, tanto che uno dei due litiganti, il 19enne nordafricano, era stato portato all’ospedale di Legnano in codice giallo per essere medicato. A quanto emerso l’albanese si era però difeso da un tentativo di rapina (questo ha raccontato alle forze dell’ordine), al punto che gli agenti della Polfer avevano dovuto togliere il rapinatore dalle mani della sua vittima. P.G.