Non aveva un titolo di studio adeguato ed il Consiglio di Stato lo dichiara oggi decaduto. Una parabola discendente quella di Carlo Lio, ex difensore civico della Lombardia, entrato a pieno titolo nella vicenda del commissariamento del Comune di Legnano, quando fece di tutto per evitarla. Titolare di licenza di scuola media inferiore, Lio per i giudici amministrativi "non avrebbe un titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato". Il ricorso contro la sua nomina era stato presentato dall’avvocato Giuseppe Fortunato che si era candidato come difensore regionale nel 2017. Il difensore civico è di fatto una figura indipendente che serve ad aiutare i cittadini in caso di contenziosi con le amministrazioni locali.

A Legnano il suo intervento aveva di fatto occupato le pagine della cronaca legnanese. Aveva fatto una surroga di un consigliere comunale, tenendo in vita la giunta Fratus che stava perdendo i pezzi per via delle defezioni interne.

Una decisione poi ritenuta illegittima dal Tar. "All’epoca fu chiaro che l’ingerenza di Lio e di alcuni esponenti del centrodestra legnanese serviva ad evitare il commissariamento del Comune di Legnano" spiega oggi il parlamentare legnanese, Riccardo Olgiati. De Rosa, capogruppo M5S in Consiglio regionale oggi spiega: "Una triste parentesi con una gigantesca evidenza l’intervento di alcuni politici locali che all’epoca si adoperarono per evitare la paralisi del consiglio comunale e per salvare la poltrona di Fratus. Ed a posteriori possiamo anche intuire il perché, visto come è finita la parabola politica di Fratus e della sua giunta. In quel frangente non ci fu imparzialità, ci furono ingerenze gravi, pagine che ci auguriamo la politica locale non dovrà più leggere". Del caso della nomina di Lio se ne era occupato anche il programma di Italia 1, Le Iene.

Una nomina quella di Lio, apparsa subito strana, poichè secondo lo Statuto di Regione Lombardia, per essere nominati difensore civico, occorre avere esperienze nei campi del diritto, dell’economia e dell’organizzazione pubblica ed è vietato, inoltre le norme vietano di conferire incarichi di consulenza o dirigenziali a persone in pensione. Lio era stato eletto a maggio 2017 dal Consiglio regionale. Classe 1950, era stato eletto consigliere regionale della Lombardia nel 2000 per Forza Italia e poi nominato assessore regionale alle opere pubbliche. Nell’ottobre dello scorso anno sulla vicenda Lio-Legnano, la Pm Nadia Calcaterra a seguito del mancato scioglimento del consiglio comunale di Legnano dopo le dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri del parlamentino legnanese, non aveva rilevato alcun abuso d’ufficio. Lio, su pressione di diversi politici locali, intervenne sulla paralisi del consiglio comunale legnanese dopo la vicenda legata al sindaco Fratus.