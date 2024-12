Linea Milano-Mortara. Pressing sul raddoppio

Durante l’ultima seduta in Consiglio regionale, il consigliere Alfredo Simone Negri, a nome del gruppo del Partito Democratico, ha presentato un ordine del giorno per sollecitare il completamento del raddoppio ferroviario della Milano-Mortara. "Purtroppo, nell’aggiornamento del contratto di programma tra Rfi e il ministero delle infrastrutture, non è previsto alcun finanziamento per il raddoppio della linea – spiega Negri –. Tuttavia, riteniamo essenziale mantenere alta l’attenzione sul tema e chiedere alla Regione di sostenere l’opera. In un momento in cui i costi sono esplosi e le criticità, soprattutto in ambito urbano, si sono moltiplicate, è opportuno valutare una strategia che preveda il raddoppio solo in alcuni tratti critici, procedendo per fasi". L’idea è intervenire su tratti specifici della linea, come le aree rurali a sud di Vigevano . L’ordine del giorno del Partito Democratico chiede alla Giunta regionale di individuare risorse per finanziare uno studio di fattibilità sul completamento del raddoppio.