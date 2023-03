L’incidente sulla A8 I due ragazzi feriti dimessi dall’ospedale

Sono stati dimessi dall’ospedale di Legnano i due giovani, una 18enne e un 19enne, coinvolti nell’incidente stradale di venerdì notte lungo l’A8 Milano-Varese. L’incidente era avvenuto poco prima delle 22 nel tratto tra Origgio ovest e Castellanza in direzione Varese. Sul posto diversi mezzi di soccorso dai vigili del fuoco alla polizia stradale. Essenziale l’intervento delle squadre del pronto intervento sanitario, il personale della Croce rossa di Legnano e dell’automedica di Cantù si sono occupati dei due feriti. Lunedì poco prima delle 17 c’era stato un ribaltamento lungo l’autostrada A8, nel tratto di Legnano verso il bivio con la A8, in direzione Milano e prima dell’uscita di Lainate, dove era rimasto coinvolto un giovane di 21 anni. Il ragazzo, che non ha riportato ferite gravi, era stato portato al pronto soccorso in codice verde.