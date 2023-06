L’incendio alla Colombara Rinasce con i boy scout l’area distrutta dal fuoco

di Sara Giudici

C’è grande curiosità e anche attesa per ambizioso progetto della neonata fondazione Ba.Co. che punta a creare una base scout nei pressi della Cascina Colombara. È stato sicuramente l’intervento più suggestivo e che più ha incuriosito i presenti all’incontro Partecipiamo alla Regina Pacis organizzato giovedì sera dall’Amministrazione comunale quello illustrato da due delegati del gruppo che si è formato negli ultimi mesi. Si tratta di far rivivere il terreno "degli Arcieri" così chiamato perché fino a qualche anno fa ospitava esercitazioni e gare di tiro con l’arco. È situato in via Vicinale della Colombara e ha una superficie di oltre trentamila metri quadrati. Rientra per il 90% nel territorio del comune di Caronno Pertusella (e del Parco Lura) e per il 10% nel Comune di Saronno. L’area, con una zona boscata ed una a prato, è stata interessata dal furioso incendio del 2022 ma questo non ferma la fondazione Base Colombara costituita lo scorso 14 marzo da gruppi scout Agesci Saronno 1, Garbagnate 1, Arese 1 e Baranzate 1 e dal gruppo "La Traccia".

"Vogliamo rigenerare quella zona per metterla al servizio dell’attività di scoutismo della provincia e della regione – hanno spiegato i delegati – C’è fame di questi terreni per permettere ai ragazzi di vivere la natura. Resterà un terreno cintato ed essendo in una zona ben collegata, vicina a Saronno sud, potrà essere un punto di riferimento per i gruppi scout lombardi ma vogliamo che sia a disposizione anche delle scolaresche". Insomma un progetto che creerà un punto di riferimento "bello ed attrezzato" per il mondo dello scoutismo ma anche una rinascita ed una ricchezza per l’intera città che potrà utilizzarlo per progetto per i giovani e le scolaresche. "Quando abbiamo fatto i primi sopralluoghi – spiega un altro delegato – il terreno era luogo di spaccio. Dopo l’incendio è migliorato ma questo progetto darà vita e movimento al quartiere e alla città trasformando un’area abbandonata in una risorsa".

Per sostenere il progetto saranno realizzate raccolte fondi e tante attività per coinvolgere le comunità di Saronno e Caronno Pertusella. È già possibile contribuire qui https:buonacausa.orgcausebase-scout-saronno.