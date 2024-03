L’imposta di soggiorno indigesta: "I nostri clienti andranno altrove"

Lettera-appello sottoscritta dai gestori di numerose strutture ricettive, con la richiesta al sindaco Andrea Cassani e all’amministrazione di annullare l’istituzione dell’imposta di soggiorno.

Votata dal consiglio comunale a dicembre, l’imposta di soggiorno entrerà in vigore in città dal primo aprile: 200mila euro l’anno è la cifra che il Comune prevede di incassare con la tassa che sarà corrisposta per ogni pernottamento in hotel, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, B&b e immobili destinati alla locazione breve.

La novità ha suscitato il malcontento tra gli operatori del settore, che nella lettera indirizzata al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali scrivono: "Con questo appello intendiamo chiederVi di riconsiderare la delibera e di annullare il provvedimento che istituisce l’imposta di soggiorno". E spiegano: "I comuni confinanti non richiedono l’imposta di soggiorno. Riteniamo che l’introduzione di questa imposta renda Gallarate meno competitiva rispetto ai comuni circostanti". Fanno quindi notare che l’importo è molto elevato, perché è da intendersi per ogni ospite e per ogni giorno di permanenza: "Considerando che la maggior parte degli ospiti è solo in transito da Malpensa, sicuramente Gallarate non è la loro meta per le vacanze, quindi è plausibile che, per evitare di pagare l’imposta, optino per altre località limitrofe, al fine di risparmiare sui costi".

Inevitabilmente, fanno rilevare "le strutture ricettive di Gallarate ne risentirebbero, vedendo ridurre le proprie entrate perché riceverebbero meno prenotazioni". Inoltre, scrivono, "se gli ospiti scegliessero altri comuni rispetto a Gallarate, a questo punto verrebbero meno anche gli ulteriori acquisti,danneggiando non solo il settore ricettivo, ma anche i ristoratori e i commercianti". E poi non è con la nuova imposta che si contrasta l’abusivismo. Concludono: "Riteniamo, pertanto, che l’attuale delibera che istituisce l’imposta di soggiorno rappresenti un esempio di burocrazia eccessiva e sterile, priva di vantaggi concreti per la comunità", pertanto si desidera un cambio di rotta, orientato verso la semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri fiscali".