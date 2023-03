L’impianto sportivo di baseball e softball Via alla ristrutturazione degli spogliatoi

di Paolo Girotti

Rispondere alle esigenze di efficientamento energetico, di ristrutturazione in alcune parti e di rispetto delle normative di omologazione del Coni: sono i motivi che giustificano l’intervento da oltre 600mila euro al quale sarà sottoposto l’impianto sportivo Peppino Colombo e che si sviluppa a partire dal progetto esecutivo approvato in giunta su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi. L’intervento, che avrà come oggetto l’edificio spogliatoi, è finanziato per 360mila euro con fondi del Pnrr.

A orientare le scelte progettuali per gli spogliatoi sono la sostenibilità ambientale, la riduzione degli sprechi, il riuso, il riciclo dei materiali, la durabilità degli elementi tecnici e il tema dell’inclusione sociale e dell’accessibilità. L’edificio, realizzato a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, non è mai stato interessato da interventi di riqualificazione: la struttura sarà ampliata sul lato sud con una porzione contenente gli spogliatoi maschili e femminili per gli arbitri e i servizi igienici per il pubblico, anche perché l’adeguamento alla normativa Coni impone una revisione integrale della disposizione interna degli spogliatoi, ricavando anche un locale infermeria. Il progetto prevede, inoltre, l’adeguamento complessivo dell’involucro dell’edificio. Gli spogliatoi con i relativi servizi igienici e docce, divisi per sesso in due unità separate, ospiteranno quattro squadre contemporaneamente: con l’abbattimento delle barriere architettoniche, per gli ospiti e il pubblico sarà garantita l’accessibilità nei nuovi servizi igienici. Sulla copertura dell’edificio spogliatoi saranno posizionati pannelli fotovoltaici.

"Al centro Peppino Colombo, utilizzato da squadre che portano il nome di Legnano ben oltre i confini comunali – ha detto l’assessore Bianchi – interventi come quello agli spogliatoi e quello appena concluso all’illuminazione sono indispensabili per mettere a disposizione dei movimenti del softball e del baseball un impianto adeguato agli importanti impegni agonistici che li vede protagonisti".

Proprio in questi giorni si è concluso l’altro intervento al Colombo, per la nuova illuminazione del campo di softball, finalizzato a ridurre il consumo energetico nonché a renderlo adeguato alle riprese televisive in notturna.