Lezioni teoriche e pratiche di primo soccorso da Humanitas Mater Domini

Come riconosco ciò che è capitato? Cosa dire correttamente al 118? A tali domande rispondono i corsi di primo soccorso. Domani, alle scuole medie Leonardo da Vinci, riprendono le lezioni teoriche e pratiche. Sapere cosa fare (e non fare) facilita l’intervento del soccorritore professionista. Il corso, tenuto dal team infermieristico di Humanitas Mater Domini, è alla decima edizione. "Per noi è da sempre un’opportunità per essere presenti sul territorio come partner di salute – afferma Alex Carini, amministratore delegato Humanitas Mater Domini –. Quest’anno, poi, ci sarà una novità. Al team infermieristico dell’ospedale si affiancheranno studenti del corso di laurea in Infermieristica di Humanitas University, sede di Castellanza".