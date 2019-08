Legnano (Milano), 6 agosto 2019 - C'è chi è sempre stato contro, chi la osteggia o la sostiene a spada tratta a seconda del vento che tira in quel momento, chi l’ha sempre sostenuta e crede che sia l’unica soluzione possibile in questo momento: la realizzazione della nuova biblioteca e il progetto che, al momento, la colloca nell’area del parco Falcone Borsellino saranno uno degli elementi su cui si confronteranno le forze politiche nella sempre più probabile e vicina competizione elettorale. Ora anche i Verdi di Legnano, ritornati da poco sulla scena politica cittadina, hanno deciso di prende decisamente posizione sull’argomento. Il "la" è stato dato proprio dalla recente pubblicazione dei rendering del progetto predisposti da Substantial Architecture, lo studio parigino incaricato dall’amministrazione di Gianbattista Fratus, e i Verdi si iscrivono all’elenco di quanti si oppongono al progetto e che, già prima dello scossone giudiziario che ha sovvertito gli equilibri cittadini, avevano trovato una casa nel comitato “Biblioteca sì, sprechi no”. L’indicazione di massima è che il parco va tutelato e non cementificato: tutto il resto diventa conseguenza diretta di questa interpretazione della realtà.

"L'iniziativa di sabato scorso, ambientata direttamente dal Parco Falcone e Borsellino, è stata organizza in risposta alle affermazioni di questi giorni, a mezzo social in cui si afferma che la valorizzazione del Parco stesso debba passare attraverso la costruzione all’interno dello stesso di un seppur moderno, tecnologico Polo della Cultura – spiega a proposito dell’iniziativa Patrizio Vigna, portavoce dei Verdi di Legnano -. Si parla di “difficoltà” per un ente Comunale, soprattutto di tipo temporale, per effettuare compravendite, ed è vero, poiché la normativa prevede che si passi prima dalla valutazione del Ministero e della Corte dei Conti, portando un piano che dimostri l’effettiva indispensabilità dell’operazione, un prezzo congruo e la solvibilità dell’ente rispetto all’investimento. Ora, essendo la cittadinanza d’accordo all’unanimità sull’indispensabilità di una nuova biblioteca e data per certa la solvibilità del Comune vista la cifra già messa a bilancio... mancherebbe soltanto trovare il giusto immobile al congruo prezzo".

Un luogo che non deve essere il parco Falcone Borsellino: "Certo, sono situazioni che richiedono tempo, pazienza e tanto lavoro tecnico e amministrativo e soprattutto è probabile che una sola legislatura comunale non basti per vedere l’opera iniziare - conclude – , ma in questo modo avremo certamente un investimento più pensato, utile e condiviso. Ma se al contrario l’obbiettivo è fare qualcosa come giunta in carica solo per far vedere che “noi facciamo e gli altri no” allora i risultati sono questi, scelte frettolose, litigi, spaccature e il colore politico sempre davanti all’effettivo interesse del cittadino".