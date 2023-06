Legnano, spaccia nel parco di via Diaz: arrestato 20enne

Legnano (Milano), 29 giugno 2023 – Spacciava tra le siepi e gli alberi in una zona molto frequentata della movida cittadina, a pochi passi dal centro cittadino e da alcuni dei ritrovi di riferimento per i più giovani: per questo un cittadino tunisino, ventenne e con precedenti, è stato arrestato per cessione di sostanze stupefacenti dagli agenti del commissariato di Polizia di via Gilardelli.

Gli investigatori hanno sviluppato le loro indagini a partire da una segnalazione di attività illecita all'interno del parco di via Diaz, a ridosso di un noto esercizio commerciale: un’attività di certo agevolata dalla presenza di siepi e di aree verdi, capaci di nascondere alla vista lo spaccio. I controlli hanno però confermato, come già in passato verificato attraverso altri servizi, il consumo e la cessione di sostanze stupefacenti da parte di alcuni soggetti.

Nella serata di ieri, mercoledì 28 giugno, gli agenti sono infine entrati in azione e verificata la flagranza di reato nella cessione di alcune dosi di stupefacente ad alcuni giovani frequentatori del parco, hanno arrestato uno dei sospettati, un cittadino tunisino di venti anni. Il giovane spacciatore è stato giudicato questa mattina per direttissima al Tribunale di Busto Arsizio e per lui è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora. Gli agenti hanno inoltre segnalato al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti anche l'acquirente, un cittadino salvadoregno di 21 anni.