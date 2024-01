La partita Legnano-Palazzolo (serie D) sarà a ingresso gratuito per ricordare Gigi Riva

Legnano (Milano) – Ingresso omaggio allo stadio per ricordare e onorare Gigi Riva. L'Ac Legnano per la prossima gara di campionato di serie D, Legnano- Pro Palazzolo, offre a tutti l’ingresso gratuito allo Stadio “Giovanni Mari” in ricordo di Gigi Riva, che proprio su quel campo debuttò in maglia lilla il 21 ottobre del 1962, siglando la rete del definitivo 3-0 all’85’.

Spiega il presidente del Legnano, Emiliano Montanari: “Non può bastare il lutto al braccio per onorare la memoria di Gigi Riva. Per questo il patron Emiliano Montanari ha deciso di aprire a tutti la gara del Mari di sabato contro la Pro Palazzolo. Voglio che lo stadio tributi il giusto ricordo a colui che ha rappresentato per questo storico club, per la nazionale e tutto il nostro calcio un vero simbolo. L’ingresso gratuito per tutta la città di Legnano e gli appassionati che vorranno ricordare Riva è un doveroso riconoscimento". Prima del calcio d’inizio il capitano dei lilla, insieme al direttore Generale Alessio Ferroni, deporrà un mazzo di fiori sotto l’immagine che al Mari immortala il giovane “Rombo di tuono” nella “Hall of Fame” lilla alle spalle della porta a lato della "nord".