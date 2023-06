Legnano: ospitavano in casa stranieri senza documenti, due italiani indagati

Legnano – Tre stranieri irregolari accompagnati in Questura per l’espulsione, due cittadini italiani (un uomo e una donna) indagati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina avendo dato ospitalità presso la propria abitazione a stranieri clandestini, una donna indagata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e, infine, divieto di dimora per il 19enne autore in concorso di alcune delle “spaccate” degli ultimi mesi ai danni degli esercizi commerciali della città: è questo il risultato dell’attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, prevenzione della microcriminalità e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto questa mattina dagli agenti del commissariato di Polizia di via Gilardelli.

Partendo dall’analisi dei recenti episodi di furto e dallo sviluppo di alcune segnalazioni e dai controlli effettuati dagli equipaggi, gli agenti si sono mossi con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, mentre sull'altro fronte, la squadra investigativa coadiuvata da unità cinofile si è concentrata in un'azione mirata nelle zone di via Carlo Porta, Bissolati e Cremona.

Proprio in questa zona gli agenti hanno appurato la presenza di stranieri clandestini, alcuni dei quali con precedenti di polizia già noti al Commissariato, che hanno trovato "protezione alloggiativa" presso cittadini italiani, successivamente indagati. Gli agenti hanno controllato 80 persone e 58 veicoli ed effettuato quattro posti di controllo: due cittadini italiani (un uomo e una donna) sono stati indagati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, avendo dato ospitalità presso la propria abitazione a stranieri clandestini. Una donna è stata indagata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e segnalata per uso personale di stupefacenti (è stata sequestrata una modica quantità di hashish).

L'attività di polizia di prevenzione e repressione si è conclusa con l'accompagnamento presso l'ufficio immigrazione della Questura di tre stranieri irregolari (due cittadini tunisini di 32 e 27 anni e un cittadino albanese di 35 anni) che saranno espulsi dal territorio nazionale.

Sempre nella giornata di oggi gli agenti hanno notificato la misura cautelare del divieto di dimora al cittadino cittadino tunisino di 19 anni che era stato riconosciuto come autore in concorso di alcune spaccate ai danni degli esercizi commerciali della città e che è stato indagato per furto in concorso e per il reato di falso ideologico. La regolarità della sua posizione sul territorio deve essere ancora verificata