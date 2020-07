La causa dell’incendio non è stata ancora accertata, ma le verifiche hanno escluso che si sia trattato di problemi di scarsa manutenzione: almeno questa è la conclusione alla quale sono giunti i vertici di Aemme Linea ambiente, la società di Amga che si occupa della raccolta rifiuti che giovedì scorso ha perso un compattatore per un improvviso incendio. "Era regolarmente manutenuto come gli altri 250 della flotta. Tra l’altro – precisano da Ala – dei 37 compattatori operativi, 23 sono stati immatricolati dopo il 2016".

