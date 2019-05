Legnano (Milano), 24 maggio 2019 - "In casa mia quando ero piccolo fra le certezze c'erano Enzo Jannacci e i Legnanesi. Sono un po' come i Pooh ma vestiti con abiti femminili: un'istituzione". Antonio Provasio ed Enrico Dalceri, nei panni della Teresa e di sua figlia Mabilia, hanno spopolato nella trasmissione televisiva "All together now" condotta da J Ax e Michelle Hunziker e che va in onda ogni giovedì sera su Canale 5. Proprio il rapper ha ricordato quanto la compagni teatrale dialettale di Legnano sia stata importante per le tradizioni di molte famiglie in tutta la Lombardia e quanto lo sia ancora oggi. Dal canto loro, i due attori non si sono risparmiati e hanno portato sul palco la loro energia, l'allegria contagiosa che trasmettono sempre anche a teatro e tutto il loro talento.

Dalceri e Provasio hanno fatto ballare e cantare tutto il "muro" dei presenti - la trasmissione prevede la presenza del "muro", ovvero un centinaio di giurati che sono chiamati ad esprimere il loro parere in merito alle esibizioni dei concorrenti che di volta in volta si presentano sul palco - con il brano "Baci baci". Nel quale viene citata anche la città di Legnano. Provasio, in particolare, ha poi anche scherzato con Michelle Hunziker, dicendo "Salutami la tua mamma che la conosco". Una comicità sana, genuina e dai sapori di una volta. Una comicità che ha avuto una grande vetrina, ovvero quella della prima serata di Canale 5. Insomma, un bello spot pubblicitario per due dei tre attori di punta della compagnia teatrale I Legnanesi, che sta mietendo da anni successi sui palcoscenici dei teatri di tutta Italia e non soltanto della Lombardia.

Quella di Teresa, Mabilia e Giovanni, ovvero il terzo personaggio della famiglia Colombo marito di Teresa e padre di Mabilia, è una storia che inizia da lontano, parte dai cortili di Legnano, dagli anni in cui la Franco Tosi era l'azienda che dava lavoro a migliaia di persone e far queste anche a Felice Musazzi e Tony Barlocco ovvero i primi Teresa e Mabilia. Dai cortili di Legnano, dalla Franco Tosi e dall'oratorio di Legnarello oggi le loro storie sono arrivate sino a Canale 5. Sempre nel nome e nel segno della città di Legnano.