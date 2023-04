Legnano in gara con Milano Ha i redditi più alti della zona

di Paolo Girotti

Nel territorio che raggruppa oltre 40 Comuni, un’area estesa con una popolazione complessiva che supera i 300mila abitanti e che comprende Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense, è proprio la città più popolosa, Legnano, quella con i residenti più "ricchi": almeno questo raccontano i dati sulle dichiarazioni dei redditi 2022 - relative ai redditi Irpef del 2021 – che sono resi noti solo pochi giorni fa dal Ministero delle Finanze e che provano a disegnare un quadro della situazione generale. L’analisi del Ministero parte dal dato nazionale mettendo in fila i 41,5 milioni di contribuenti che per il 2021 hanno dichiarato redditi Irpef e per un reddito complessivo totale che supera i 912 miliardi di euro, per poi scendere nel dettaglio dei singoli Comuni. Legnano è dunque il Comune che nella zona già indicata ha l’imponibile medio per dichiarante più alto, anche se sempre lontano dal dato di Milano città: i 44.359 contribuenti legnanesi, infatti, hanno un reddito imponibile medio dichiarato pari a 26.360 euro contro la media di Milano città che supera di poco i 33.700 euro (la media italiana è di 22.540 euro, quella dei Comuni del territorio 23.490 euro). Tra i Comuni del Legnanese Legnano precede Parabiago, che secondo i dati del ministero ha un reddito medio dichiarato per contribuente pari a circa 24.530 euro. Nella "classifica" che mette invece in fila tutti i Comuni del territorio, Legnano precede la piccola Cisliano, dove i circa 3.600 contribuenti hanno fatto segnare un reddito imponibile medio solo di poco inferiore rispetto alla città di riferimento della zona e pari a 26.024 euro. Magenta, Boffalora e Gudo Visconti seguono nella graduatoria dell’imponibile e sono gli unici altri Comuni del territorio che superano la soglia media per contribuente dei 25mila euro. Detto di chi apre la classifica, va detto che anche le ultime posizioni non sono tutto sommato così distanti per reddito imponibile e solo in sei casi ci si trova di fronte a un imponibile al di sotto della media nazionale: si tratta delle dichiarazioni relative ai Comuni di Nosate, Motta Visconti, Robecchetto, Buscate, Turbigo e Morimondo. Quest’ultimo Comune, con soli 775 contribuenti, ha un reddito imponibile medio dichiarato al di sotto dei 20mila euro. Nel Legnanese la graduatoria si chiude con il Comune di Canegrate che comunque fa meglio della media nazionale con 22.611 euro. Va poi sottolineato che parlare di contribuenti "ricchi" di fronte a dichiarazioni da 25mila euro è davvero un eufemismo e allora vale anche la pena di analizzare, in alcuni casi, le fasce di reddito specifiche: prendendo in considerazione tutto il territorio, infatti, sono solamente 3.144 i dichiaranti con un imponibile che supera i 120mila euro, ai quali fanno da contraltare gli oltre 61mila cittadini che nello stesso territorio dichiarano un reddito imponibile compreso tra 0 e 10mila euro. I contribuenti del territorio che hanno dichiarato un reddito imponibile collocabile tra i 75mila e i 120mila euro, invece, sono 6.620. In tutto il territorio degli oltre 40 Comuni l’ammontare complessivo del reddito imponibile dichiarato è pari 7.945.837.662 euro.