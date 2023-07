"LEGNANO: Gli appartamenti di via delle Rose pronti nel 2024 - Assegnazioni di nuovi alloggi Aler a Legnano"

L’appalto per concludere le case Sap di via delle Rose è stato finalmente riassegnato e gli appartamenti potrebbero, il condizionale è d’obbligo, rientrare nel gruppo degli appartamenti da assegnare conclusi i 420 giorni di lavoro previsti. Il vice sindaco Pavan ha dedicato spazio anche ai due stabili da tempo in fase di realizzazione e che faranno rientrare nel giro delle assegnazioni un centinaio di nuovi appartamenti: si tratta delle già citate tre palazzine di via delle Rose, in parte Aler e in parte di proprietà comunale, e delle case Aler di via Carlo Porta, in ristrutturazione ormai da anni senza trovare una "fine lavori". Per quanto riguarda via delle Rose si è finalmente proceduto con l’aggiudicazione del nuovo appalto: il cantiere (che ospiterà una volta concluso 59 unità, tra Aler e Comunali) era stato avviato nel luglio 2016 e il completamento era previsto per giugno 2018. La procedura di fallimento che aveva investito l’impresa incaricata di portare a termine i lavori aveva poi interrotto il percorso. Altra situazione bloccata ormai da anni, anche in questo caso per i problemi affrontati dall’impresa incaricata, era quella degli alloggi Aler di via Porta 122: 60 appartamenti per i quali i lavori sono già conclusi e gli alloggi assegnati.