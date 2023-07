Legnano, erbacce e troppi pericoli nel parco di via Cadore: "Il Comune intervenga"

Tre giorni fa, sul gruppo pubblico Facebook Sei di Legnano se, le prime segnalazioni: erba altissima, un ramo caduto su marciapiede e parte della strada, i giochi dei piccoli inavvicinabili al parco pubblico di via Cadore e via Premuda. Un cittadino lamenta la questione-sicurezza, chiedendo di intervenire prima possibile: "per evitare danni anche a ragazzi o bambini, non credo basti qualche metro di nastro bianco e rosso per mettere in sicurezza un’area, vedo rami secchi caduti e lasciati lì, ma questo è solo un mio parere".

Una cittadina racconta di essere "inciampata in un grosso ramo di betulla nel parchetto dove vado con i cani, con il risultato di una grossa escoriazione sulla caviglia". Poi ci sono le segnalazioni ai giornali, di chi abita nel quartiere. "Questo è un bel parchetto, tra l’altro anche l’unico nella zona, e versa in uno stato pietoso – dice Diego Mior, un residente –. L’ultimo intervento del Comune risale a oltre due mesi fa. L’erba era stata tagliata il 27 aprile. L’altezza delle spighe e delle piante rappresenta oggi un grande pericolo per bambini e cani. Ci sono anche piante secche e alberi pericolanti. Proprio qualche giorno fa è caduto un grosso ramo in strada. Il Comune si è limitato ad apporre del nastro segnaletico per delimitare le aree, segnalando il pericolo". Insomma: al momento è meglio evitare di avventurarsi nello spazio verde.

«So che due proprietari di cani hanno dovuto rivolgersi al veterinario per un intervento chirurgico dovuto ai forasacchi (spighe di alcuni tipi di graminacee, ndr ), molto pericolosi pergli animali, perché si possono infilare negli occhi, negli orecchi, nelle narici o addirittura venire aspirati. Io ho un cane e lo tengo ben lontano da lì. E poi mi spiace per i giochi dei bambini, non sono praticabili, immersi in questa giungla. Peccato non abbiano la pavimentazioni anti-trauma in gomma".

Spiegano dal Comune: "Nelle scorse settimane ha piovuto molto per cui l’erba è cresciuta rapidamente. Non è possibile effettuare i tagli durante le precipitazioni o nei momenti successivi, i macchinari non sono in grado di operare fin quando il terreno non è asciutto. Saltando i lavori, il programma si complica. In questi giorni i tagli sono ricominciati. Tutta la città ha avuto almeno il secondo taglio d’erba, il terzo è in corso".