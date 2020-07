"Aiuto mi ammazzano". I pesci di solito non parlano ma in questo caso, vista l’emergenza ambientale del fiume, hanno deciso di prendere la parola. Se non altro, attraverso un manifesto-disegno che da ieri è visibile dal ponte dell’area Cantoni che sovrasta il fiume.

Il cartello, con in bella evidenza l’immagine di un pesce agonizzante, è attaccato a una barca di piccole dimensioni in legno che dalle prime ore del mattino di ieri è “ormeggiata“, appunto, nel tratto centrale del fiume. L’iniziativa – di un gruppo di ambientalisti o di un singolo ancora non si sa: l’imbarcazione artigianale non riporta firme, né nessuno per il momento ne ha rivendicato la paternità – è certamente legata alle condizioni sempre più terribili, gravi di uno dei fiumi più inquinati della Lombardia, se non d’Italia.

La barca è stata calata nel fiume e assicurata con del filo di ferro in uno dei punti di maggiore passaggio della zona Cantoni: in tanti già ieri l’hanno inevitabilmente notata. Servirà a sensibilizzare la popolazione? Probabilmente. Ma il vero problema di questo corso d’acqua lungo 70 chilometri sono i quotidiani, continui sversamenti (il più delle volte clandestini) di sostanze inquinanti. Che denunce, esposti e appelli d’ogni genere – vedi quelli del combattivo Brumana – non sono finora riusciti a intaccare.