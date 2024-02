Cori razzisti durante la partita col Crema. Legnano multato e prossima gara interna senza tifosi

Legnano (Milano), febbraio 2024 – Cori razzisti a Legnano: società multata e prossima gara interna senza spettatori. Mano pesante del giudice sportivo contro l'Ac Legnano che paga alcuni cori discriminatori nei confronti di un tesserato di colore del Crema, contro cui la società ha giocato il 4 febbraio (campionato di serie D). Una partita carica di tensione, finita 0-2.

Nello specifico, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, “per avere nel corso del secondo tempo, alcuni propri sostenitori rivolto espressioni discriminatorie per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore della società avversaria”.

C’è da dire che la curva del Legnano, per protesta nei confronti della società, da inizio anno è vuota e quindi i cori razzisti non sono venuti dagli ultras. Anzi, non si sono sentiti cori organizzati: è probabile che qualcuno dei tifosi presenti, singolarmente, si sia lasciato andare a commenti di questo tenore. In ogni caso alla società legnanese è toccata un’ammenda di 1.500 euro e “una gara da disputare con il settore riservato alla tifoseria locale privo di spettatori".

Nessun provvedimento del giudice sportivo invece nei confronti del giocatore Malagò che domenica ha minacciato di morte un tifoso lilla che lo aveva insultato a fine gara.