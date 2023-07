Legnano, stangata controlli nelle strade: 9 patenti ritirate e 121 sanzioni nel weekend

Legnano (Milano), 17 luglio 2023 - Nove patenti ritirate e un conducente denunciato per positività al test antidroga, 121 sanzioni al codice della strada (quasi uno ogni due controlli effettuati), cinque veicoli sequestrati: è questo il risultato dei servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia locali dell’asse del Sempione svolti negli ultimi giorni nell’ambito del progetto specifico finanziato dalla Regione Lombardia. I comandi di Polizia locale aggregati dell’Asse del Sempione hanno concentrato i servizi nell’ultimo fine settimana, in orario serale e notturno, ma sono state effettuate anche attività diurne su strada finalizzate, in particolare, al controllo su bus e autocarri e controlli antidegrado sul territorio e nei pubblici esercizi. Nella serata di sabato sono stati effettuati controlli di polizia stradale mettendo in campo ben sette pattuglie di Polizia locale lungo gli assi viari più importanti (corso Sempione, viale Toselli-Cadorna, Provinciale 12) e controlli di sicurezza urbana nelle aree critiche.

Le attività si sono protratte oltre l’una di notte. Tutte le pattuglie erano equipaggiate per il controllo su strada con pre-test per la verifica dello stato di ebbrezza e assunzione di sostanze stupefacenti. I veicoli controllati sono stati 255 e 121 le sanzioni al codice della strada (quasi una sanzione ogni due veicoli controllati): tra queste anche cinque sequestri di veicoli che sono risultati privi di assicurazione, una tendenza pericolosa e in continua crescita. 142 conducenti sono stati sottoposti al test alcolemico e due di questi sono stati denunciati per il reato di guida in stato di ebbrezza, mentre 20 conducenti sono stati sottoposti al test per il controllo dell’assunzione di sostanze stupefacenti e di questi uno, risultato positivo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Le patenti ritirate a causa delle infrazioni più gravi sono state 9 in tutto.

Nell’ambito dei servizi antidegrado sul territorio e nei pubblici esercizi, quattro persone sono state segnalate in Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti, mentre sono stati cinque i pubblici esercizi controllati e sette le sanzioni amministrative comminate per violazione dei regolamenti comunali.