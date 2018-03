Legnano (Milano), 31 marzo 2018 - Nuova operazione dei carabinieri di Legnano per contrastare il furto dei cellulari nei luoghi di aggregazione dei giovanissimi. La scorsa notte, verso l’1.30, i militari hanno bloccato e denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minori di Milano due diciassettenni, trovati in possesso di otto cellulari rubati ad altri giovani. Si tratta di un italiano e di un marocchino, che sono stati notati dagli agenti dell’Arma mentre si allontanavano da una discoteca della città. Dopo aver visto i carabinieri, i ragazzi hanno lanciato due telefoni in una aiuola, evidentemente con l’intenzione di disfarsi di una parte del maltolto.

Bloccati e perquisiti, sono stati trovati ini possesso di otto telefoni cellulari, tutti nuovissimi e delle marche più blasonate, quali Apple, Samsung, Huawei, tutti rubati poco prima all’interno della discoteca. Degli otto cellulari rinvenuti, uno rimane ancora da restituire. Per il momento il suo furto non è stato denunciato e gli inquirenti non sono riusciti ancora riusciti a risalire al proprietario, essendo stata bloccata la Sim Card. Si tratta di un IPhone 6 ed il suo numero Imei (il codice identificativo di quindici cifre che permette di riconoscere un cellulare) termina con 2172.

I militari hanno comunicato che il proprietario può richiederlo chiamando i carabinieri di Legnano, in ogni caso sono in corso le verifiche per risalire al legittimo possessore. Non si tratta della prima operazione salva-cellulari messa in atto dalle forze dell’ordine di Legnano. Il fenomeno dei furti di questi oggetti durante gli eventi che riguardano i giovanissimi, infatti, è sempre più diffuso. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno studiato dei controlli rafforzati e specifici pensati per contrastare questo reato. Ad essere sottratti, di norma, sono oggetti dal costo variabile tra i 500 ed i 1000 euro, che vengono rubati ai legittimi proprietari approfittando della distrazione o della confusione tipica dei luoghi bui e molto affollati, come le discoteche. Ma succede a anche a scuola o per la strada.