"Legionella nell’acqua" Ma è falso

Ha iniziato rassicurando i cittadini che lo chiamavano e, quando ha visto che l’allarme cresceva, è ricorso ai carabinieri e ad Alfa per smontare subito la fake news che correva sui telefonini cittadini. È stato un sabato decisamente movimentato per il sindaco Luigi Clerici (nella foto) quando ha iniziato a circolare un whatsapp allarmante: "L’acqua di Uboldo è contaminata con la Legionella. Un decesso ieri" il testo del messaggio.

Decine le chiamate arrivate al sindaco, che si è attivato ascoltando i propri cittadini: "C’è chi mi ha detto che stava buttando la pasta perché cotta nell’acqua presa dal rubinetto e chi stava andando al supermercato a fare scorta". Clerici ha contattato Alfa e Ats, che hanno confermato che non c’era stato nessun allarme, nessun decesso e nessun problema. Quindi dai carabinieri ha presentato un esposto con un avvio di indagini per cercare di bloccare la fake news: "Siamo risaliti un po’ indietro nella catena e abbiamo messo un post sui social: fortunatamente in qualche ora tutto si è placato. Io ho tranquillizzato tutti".

Sara Giudici