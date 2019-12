Legnano (Milano), 21 dicembre - Il nuovo, ennesimo ricorso amministrativo contro lo scioglimento del consiglio comunale di Legnano ha come interlocutore il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Comunque vada, questo non cambierà la marcia di avvicinamento al voto, nella prossima primavera. I due percorsi viaggiano infatti su binari separati e lo ha sottolineato nella giornata di ieri la commissaria prefettizia Cristiana Cirelli, supportata in questo daòl suo vice Giuseppe Mele, in occasione della conferenza stampa utilizzata per fare il riassunto della situazione degli ultimi mesi. Il punto di partenza era la notizia di questi giorni, relativa dell’ennesimo ricorso che la Lega di Legnano ha annunciato di aver presentato contro il decreto di scioglimento del consiglio comunale, firmato alla fine di luglio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella su richiesta dell’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La Lega aveva presentato un ricorso al tar del Lazio, che si era poi espresso nella seconda metà di novembre. O meglio, aveva chiarito le ragioni di incompetenza territoriale, rimandando in un certo senso la palla al tar di Milano. «Non ci risulta un ulteriore ricorso al tar Lombardia - ha spiegato ieri Cirelli -. Ci risulta come tutti sanno che il provvedimento sia stato impugnato davanti al tar del Lazio che si è dichiarato incompetente dal punto di vista territoriale. Da quel momento non abbiamo notizia di un nuovo ricorso al tar Lombardia, mentre ci risulta invece che sia stato proposto un ricorso straordinario al capo dello Stato». Il fatto che ci sia in essere il ricorso, come sottolineato dallo stesso commissario, non comporterà però alcuna “variazione di programma” o ulteriore attesa, perché ricorso e iter che condurrà al voto amministrativo procedono su due binari separati.

