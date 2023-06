Lega contro l'aumento del 33% dell'abbonamento semestrale a Legnano

Il salasso della sosta dal 1° luglio fa da spunto all’opposizione. "Ci risiamo, viabilità e uso dell’automobile sono i nemici giurati della Giunta Radice – è la posizione della Lega – Dopo aver speso fior di quattrini per peggiorare la viabilità, adesso si passa al salasso per la sosta. In un’epoca dove si tendono ad agevolare gli abbonamenti per la convenienza di gestori e utenti, a Legnano assistiamo a scelte folli: l’abbonamento semestrale passa da 150 a 200 euro, un incremento del 33%. Non vi azzardate poi a parcheggiare all’ospedale, dove la tariffa oraria è raddoppiata. La crisi non è nota dalle parti di Palazzo Malinverni. La giustificazione del primo cittadino lascia senza parole: calo evidente del fatturato". Non piace alla Lega neppure la scelta di abolire la pausa pranzo gratuita dalle 12.30 alle 14, opzione che finora aveva permesso di scegliere il posto dove pranzare anche nel centro città, con il maggior numero di locali oltre che posti auto a pagamento. La Lega promette battaglia ma una retromarcia della Giunta appare improbabile.

P.G.