Le rette delle giovanili pagate dall’ex giocatore

"Abbiamo potuto aiutare le famiglie con un reddito inferiore ai 30mila euro, non facendogli pagare l’ultima quota della retta". Sono le parole, con tanto orgoglio e soddisfazione, con cui Mirko Mantegazza, presidente del Cistellum, società che milita in seconda categoria, presenta una novità per le giovanili dei viola: il club ha ottenuto un inatteso aiuto per far crescere i propri giovani talenti. Nelle ultime settimane il Cistellum ha ricevuto una donazione che ha permesso di pagare le quote a carico delle famiglie che vivono un momento di difficoltà.

A dare il contributo Riccardo Aimone, ex giocatore del Cistellum, e la sua compagna, originaria di Saronno, Caterina Ardigò. La coppia vive a Londra ma ha mantenuto un legame speciale con il territorio d’origine. Aimone ha spiegato di considerare la società viola, dove ha militato nelle giovanile e anche in prima squadra, come "una famiglia" da qui la decisione, avendo raggiunto una stabilità economica, di fare la donazione che permettesse a molte famiglie di far proseguire ai figli l’esperienza calcistica anche in questo periodo economicamente difficile.

Non solo. La società ha acquistato del materiale come palloni supplementari e diversi accessori necessari per gli allenamenti. La donazione è stata salutata con grande orgoglio e soddisfazione dall’intera comunità, non solo per l’aiuto economico ma anche per il bel messaggio dato dall’ex calciatore ai baby appassionati di calcio, che grazie a lui potranno continuare a far crescere la propria passione e uno stile di vita sano e fatto di una ricca socialità.

Sara Giudici