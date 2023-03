Le pulizie di primavera Dal fondale del Naviglio batterie e pneumatici

di Fabrizio Ponciroli

Una giornata ecologica riuscita alla perfezione. Lo scorso sabato, in tanti hanno accolto con entusiasmo l’invito del comune di Boffalora Sopra Ticino, in collaborazione con l’associazione Al Muron, di ripulire il letto del Naviglio Grande. Armati di sacchi, guanti e un notevole spirito ecologico, numerose persone hanno trascorso il pomeriggio a raccogliere diversi rifiuti abbandonati nel letto asciutto del corso d’acqua. "Abbiamo trovato di tutto – conferma uno dei partecipanti- Tra i rifiuti più strani direi una batteria di una macchina, gomme scalcinate, una quantità importante di cartoni per le pizze, diversi ombrelli e, questa la cosa più sorprendente, molti sacchetti pieni di escrementi di cane. Il che è davvero paradossale. Tanta fatica per raccoglierla, per poi lanciarla nel Naviglio senza neanche pensarci sopra. Onestamente non riesco davvero a capirne il motivo". Soddisfatta Sabina Doniselli, sindaco di Boffalora Sopra Ticino: "Giornata ecologica Puliamo il Naviglio. Grazie a tutti i bambini, ragazzi e adulti che hanno partecipato. Grazie dell’associazione al Muron per la colloborazione e grazie alla Protezione Civile di Magenta per il grande supporto. Prendiamoci cura del nostro territorio!", il suo post social di ringraziamento (con tanto di fotografie dell’evento).

Accompagnati dalla Protezione Civile di Magenta, le persone che hanno dato il loro prezioso contributo alla pulizia del tratto del Naviglio Grande a Boffalora Sopra Ticino hanno evidenziato come la mancanza dell’acqua stoni molto con l’ambiente circostante: "Ormai sono diversi mesi che è asciutto. Certo, così si può ripulirlo facilmente ma noi speriamo di rivedere il prima possibile il nostro Naviglio con l’acqua", il commento di una giovane mamma, presente all’iniziativa insieme ai due figli in tenera età. Gli fa eco un papà: "Queste iniziative sono belle e insegnano tanto ai più giovani ma il Naviglio dovrebbe essere pieno d’acqua, non di sassi e terriccio arido". In effetti, ora che è stato ripulito completamente, l’attesa per rivedere il Naviglio Grande come piace a tutti, ovvero con l’acqua che scorre inesorabilmente e pacificamente, è tangibile. La speranza è che accada presto, anche per non ritrovarsi con altri rifiuti gettati inopinatamente nel letto asciutto del Naviglio.