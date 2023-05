Le palazzine tolte ai criminali Avranno un destino virtuoso

Dopo il sequestro e la successiva assegnazione al Comune di Legnano, è arrivato il momento di dare nuova vita agli immobili che, frutto di affari illeciti, avranno un futuro ben diverso: è stato infatti pubblicato il bando per la concessione a titolo gratuito di tre immobili sequestrati alla criminalità organizzata. Si tratta degli appartamenti in piazza Mocchetti, in via Locatelli e in via Cuzzi: mentre quest’ultimo era già stato acquisito da tempo al patrimonio comunale e destinato ad housing sociale – sino alla ristrutturazione effettuata con risorse reperite tramite bando regionale – per gli altri due appartamenti si tratta della prima assegnazione.

Le regole dicono che gli immobili potranno essere utilizzati senza scopo di lucro per la promozione della coesione sociale, della partecipazione, dell’inclusione "con lo scopo di perseguire il miglioramento della qualità della vita, favorendo la sostenibilità economica, sociale e ambientale". Le realtà interessate al riutilizzo virtuoso degli immobili, dunque, dovranno predisporre un progetto tecnico da valutare. Le domande dovranno essere presentate entro il 13 giugno. "L’emissione della manifestazione di interesse segna un passo importante nel percorso che ha portato questi beni sottratti alla criminalità nella disponibilità del patrimonio comunale e alla loro valorizzazione ai fini sociali – commenta Anna Pavan, assessore alla Sicurezza sociale – Come Amministrazione abbiamo fortemente voluto l’acquisizione di questi beni e adesso ci auguriamo una larga partecipazione di enti del Terzo settore e associazioni al bando che abbiamo voluto favorire fissando un termine ampio per la presentazione della manifestazione di interesse".

Queste le caratteristiche degli appartamenti: quello in piazza Mocchetti si sviluppa su due piani, conta nove locali, ha una superficie catastale di 226 metri quadrati e un box; l’appartamento di via Locatelli conta sette locali, ha una superficie catastale di 132 metri quadrati e un box; l’appartamento di via Cuzzi, infine, conta tre locali più servizi per una superficie catastale di 82 metri quadrati.

Paolo Girotti