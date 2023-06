Le celebrazioni del 2 Giugno Ecco le medaglie del Presidente ai benemeriti del Varesotto

di Lorenzo Crespi

Varese ha festeggiato i 77 anni della Repubblica Italiana e i 75 della Costituzione. Le celebrazioni per il 2 Giugno si sono svolte in due momenti distinti, a partire dall’omaggio al Monumento ai Caduti in piazza Repubblica, con l’alzabandiera e l’Inno di Mameli. In prima fila il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il presidente della Provincia Marco Magrini, il sottosegretario alle relazioni internazionali di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e il sindaco di Varese Davide Galimberti. "Oggi come 77 anni fa - ha detto il primo cittadino - rimangono saldi i nostri principi, espressi anche dalla nostra Costituzione, di libertà, democrazia ed uguaglianza. Di pace e solidarietà. Valori che ogni giorno devono guidare la nostra vita civile e sociale". La cerimonia si è poi spostata alla tensostruttura dei Giardini Estensi, con l’accompagnamento musicale degli studenti della scuola Bellotti di Busto Arsizio e l’intervento di Vincenzo Salvatore, docente dell’Università dell’Insubria, sul tema "Il valore della Repubblica". Sono state consegnate cinque medaglie alla memoria in ricordo di cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti. A ritirare le onorificenze i familiari di Vittorio Maccabruni, Eligio Maffioli, Sebastiano Piazza, Mario Reverberi e Pietro Versiglia. Quindi le onorificenze "Al merito della Repubblica Italiana" concesse dal presidente della Repubblica Mattarella in data 2 giugno 2022 e 27 dicembre 2022 a cittadini residenti in provincia di Varese che si sono distinti nell’ambito sociale, culturale e lavorativo. Premiata con il riconoscimento di ufficiale Giuliana Longhi, con quello di commendatore Fabio Fedi. Quindi i cavalieri Savino Beggiato, Salvatorangelo Cabizzosu, Fabio De Fanti, Pamela De Rosa, Ornella Gosetti, Pietro Laghezza, Maristella Palmieri, Giovanni Piredda, Tiziana Robustelli, Roberto Simonatto, Davide Tanzarella, Ilario Vinciguerra e Alessandro Volpini. Presenti diversi sindaci del Varesotto.