Le api sui banchi del Consiglio: ecco per loro i “bug hotel” nel parco

Le api sono preziose alleate, dunque presenze da tutelare. L’amministrazione comunale di Cassano Magnago intende avviare un percorso che va in quella direzione, il primo passo nella seduta del consiglio comunale in programma questa sera: all’ordine del giorno una mozione per l’adesione alla rete degli enti locali impegnati a difesa degli impollinatori, i comuni veri amici delle api. Obiettivo è collocare sul territorio i "bug hotel", gli alloggi per gli insetti che saranno installati nel parco di città, un progetto nel quale l’assessore al Verde Massimo Zaupa vuole coinvolgere le scuole. Inoltre da parte dell’amministrazione ci sarà l’impegno a coinvolgere i cittadini affinché riducano l’utilizzo di pesticidi preferendo prodotti biologici e a evitare i trattamenti nei periodi delle fioriture, fondamentali per l’attività delle api. Va ricordato che a Cassano è prodotto il "miele della Boza", grazie a un apicoltore che ha posato le arnie nell’oasi verde, in accordo con il comune". R.F.