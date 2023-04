Lavori in largo Flaiano Il raccordo con l’A8 chiuso per un mese

Sarà chiuso ancora per un mese il raccordo autostradale in entrata ed uscita da Varese. Il tratto finale dell’A8 non è percorribile dallo scorso 27 dicembre, quando sono iniziati i lavori che porteranno alla costruzione del ponte che sorreggerà la nuova maxi rotatoria di largo Flaiano, all’ingresso della città. La prima ordinanza prevedeva la fine del blocco per il 27 marzo, ma le opere sono ancora in corso: su richiesta del Comune di Varese Anas (che ha competenza sulla ss707 raccordo Gazzada-Varese) ha quindi diffuso una nuova ordinanza con cui viene prorogata la chiusura fino al 30 aprile.

L.C.